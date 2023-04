Pide AMLO a su sucesor no olvidar reformar al Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomienda a su sucesor o sucesora, "no te olvides de reformar al Poder Judicial", y no dejar de moralizar a México, no permitir la corrupción.

"Hay muchos adversarios nuestros que están contando los días que nos faltan porque ya quieren que ahuequemos el ala".

Asimismo, López crítica "las fórmulas" aplicadas en 36 años del periodo neoliberal.

Al hacer críticas a los magistrados, el jefe del Ejecutivo Federal recuerda el caso de Clara Brugada y Rafael Acosta "Juanito" en Iztapalapa.

Nuevamente reitera que le cometieron fraude electoral en 2006 para imponer a Felipe Calderón y se lanza contra los magistrados electorales.

Al hablar del fraude electoral que dice le hicieron en 2006, López Obrador pide que se muestren los nombres de quienes eran magistrados hace 17 años para exhibir a una magistrada.

López Obrador dice que la politóloga Denise Dresser quiere que no haya mañaneras "porque quieren hablar nada más ellos".

El mandatario federal nuevamente se dice víctima de ataques, pero refiere que "el pueblo es mucha pieza".

/ct