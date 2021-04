Pide AMLO a periodistas no hacer preguntas comprometedoras durante sus conferencias

Tras la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar la conferencia matutina de ayer por considerarla violatoria a los tiempos electorales al promocionar programas sociales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los periodistas no hacer preguntas comprometedoras.

"Ayúdenme ustedes, no me pregunten cosas que sean comprometedoras, porque si ustedes me preguntan, pues tengo que contestar, si no, van a decir: ´¿Y para qué las mañaneras?", dijo en tono de broma.

El Mandatario aseguró que cuidará no hablar de temas partidistas, "sí vamos a cuidar que no hablemos de temas partidistas, de asuntos relacionados con la elección, sí de la democracia sí de que se participe, sí de que se haga valer la democracia, sí de que no", comentó,

Sobre La Mañanera, el jefe del Ejecutivo Federal dijo esperar que el INE no acote su derecho a manifestarse sobre las elecciones, de lo contrario estaría incurriendo un "Golpe de Estado técnico".

"Es mi derecho de manifestación, es mi libertad y eso está por encima de cualquier otra disposición de cualquier reglamento. No, imagínense, sería un golpe de Estado técnico", aseguró.

Recalcó que la conferencia presidencial es una alternativa para que la gente se informe de lo que sucede en el país, sino existiera sería un "retroceso".

El Presidente dijo que pocos son los medios y los articulistas los que dan cuenta de lo que acontece en México, a comparación de las administraciones pasadas que "se dedicaban a quemarle incienso al presidente, a aplaudir y a callar".

Subrayó que el no permitirle expresarse a través de las conferencias de prensas diarias es un exceso, "ojalá y no saquen esos afanes autoritarios dictatoriales. Mejor vamos al debate".