Pide AMLO a opositores participar en consulta de revocación de mandato

A pregunta expresa, el primer mandatario señaló que seguirá hablando de la importancia de que la ciudadanía participe en esa consulta, programada para el mes de marzo del próximo año, pues al no pedir el voto explícitamente no viola ninguna ley.

"Ya revisé o se hizo la consulta y puedo hablar de lo de la revocación del mandato, nada más sin pedir que voten por mí, eso sí estaría mal. Y no es esa mi intención, yo lo que quiero es que la gente participe, que los ciudadanos tengamos siempre un papel protagónico en la vida pública y que participemos en la consulta de revocación del mandato".

Noticia Relacionada Participará AMLO en Consejo de Seguridad de la ONU el 9 de noviembre

Insistió en que si hay desacuerdo con lo que está haciendo como presidente de México, que el pueblo ejerza su derecho a remover a la autoridad. "El pueblo pone y el pueblo quita".

"Es totalmente antidemocrático decir: ´No voy a participar´. A nosotros nos tocó enfrentar el no voto durante mucho tiempo, los que se sentían radicales llamaban a no votar y con esto le hicieron siempre el juego a la derecha".

López Obrador dijo que el bloque opositor "en vez de llamar a votar, que participe la gente, están a punto, todavía no se descaran por completo pero no tarda en salir a decir que es una farsa, que cuesta mucho dinero, que es innecesaria cuando ya está en la Constitución y además tiene que ver con la democracia, son demócratas cuando les conviene".

Una vez más, reiteró una que no tiene intención de seguir al frente del Gobierno Federal si la gente no quiere acompañar sus propuestas de transformación, por lo que recordó que, aunque no participe el 40 por ciento del padrón electoral, estará dispuesto a dejar su cargo, si la mayoría de los votantes, así lo manifiesta en marzo próximo.