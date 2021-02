Pide AMLO a migrantes no confiar en 'mundo color rosa' que prometen traficantes

El Presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a los migrantes centroamericanos no dejarse llevar por el "mundo color de rosa" que les ofrecen los traficantes de personas para cruzarlos a suelo estadounidense pues la política migratoria aún no sufre cambios y tardará en ser implementada.

"Los llamados coloquialmente polleros, engañan mucho, por ejemplo, ahora que hay una política migratoria, que va a regularizar la situación de los migrantes en Estados Unidos, se piensa que ya están las puertas abiertas y que de inmediato el gobierno de presidente Biden va a regularizar a todos los migrantes".

El Mandatario dijo sentir la obligación de comentar que los cambios en la política migratoria que aplicará el presidente Joe Biden va a llevar un tiempo, "no se dará de un día para otro", por lo que Estados Unidos no será un país de puertas abiertas.

"El mismo presidente Biden me ha informado de que les va a llevar un tiempo definir su política migratoria, el ordenar la política migratoria, entonces que no es que ya todos pueden ir a Estados Unidos y van a ser regularizados, que todavía no hay una definición en lo concreto, que es un lineamiento de política todavía, falta la aplicación de esa política", señaló.

López Obrador subrayó que, incluso, al día de hoy continúa el mismo número de deportaciones, tal como se daba en el gobierno de Donald Trump.

Agregó que el modelo de desarrollo de México es seguir construyendo cortinas de crecimiento no solo para el sureste sino, incluso, para Centroamérica para que con trabajo y bienestar la gente se quede en sus países de origen y así se frene la migración, propuesta que será enviada a su homólogo estadounidense.

"Porque nadie sale de sus casas, abandona a su familia por gusto, lo hacen por necesidad, buscando opciones", dijo.

Por ello, a pesar de las críticas, rechazó seguir con el Plan Mérida, pues para el Mandatario es más importante concretar acuerdos en programas de inversión, que acuerdos militares.

"Nosotros ya no queremos el Plan Mérida. Hubo una polémica, es algo decidido, no queremos cooperación militar, no queremos que nos manden helicópteros artillados, queremos cooperación para el desarrollo, que se pueda llevar un plan de productos a Centroamérica, al sureste, que se pueda apoyar con programas como Sembrando Vida a productores centroamericanos, que se pueda progresar".

El político tabasqueño lamentó que países como Guatemala, Honduras, El Salvador no tengan puedan adquirir la vacunas contra el Covid-19, por lo que llama a tener una visión de solidaridad.

"Entonces, hay que tener también una visión de solidaridad y tiene que haber fraternidad universal, tenemos que pensar también en nuestros semejantes y en un mundo sin fronteras, en un mundo donde prevalezca la justicia. Entonces, en eso estamos".