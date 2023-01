Pide AMLO a medios de comunicación no ocultar nada sobre el caso de García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que durante sus conferencias se darán a conocer los avances del juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos.

López Obrador aseguró que antes se utilizaba el poder para robar y también tenía que ver con la corrupción, ya que antes se celebraban estos hechos y el corrupto ni siquiera perdía su honorabilidad.

Señaló que el conservadurismo es sinónimo de corrupción y querían imponer la deshonestidad como forma de gobierno, en compañía de la hipocresía, "los sepulcros blanqueados".

Puntualizó que el juicio del exsecretario de seguridad Genaro García Luna, en el sexenio de Felipe Calderón, en EU no tiene difusión en los medios de comunicación de México.

La política es una actividad de elevado nivel espiritual y ético.

"Imagínense si los que van a proteger al pueblo son corruptos. ¡No se debe aceptar la corrupción en ningún caso!".

El jefe del Ejecutivo Federal deseó que ojalá salga todo y no se oculte nada en el juicio de García Luna, "que no se oculte información, porque no queremos que pase de noche".

Por segundo día consecutivo López Obrador le pide a su vocero, Jesús Ramírez, que cuente sobre el juicio de García Luna, y presenta un video del segundo día del juicio del exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón.