pide_amlo_a_medios_no_hacer_preguntas_sobre_tema_electoral

"Que no se utilice esta plataforma, que la ven muchas personas, para decir ´el candidato es un sinvergüenza, o esta candidata está haciendo bien las cosa´; que no hablemos de eso, porque aun cuando es una pregunta puede significar un golpe a uno de los candidatos o de los partidos", aseveró.

Señaló que quedan tres días para que cierren de manera oficial las campañas, por lo que pidió no tocar temas relacionados con las votaciones para evitar violar la veda electoral pero, sobre todo, generar un ambiente de nerviosismo entre los electores.

"El miércoles a las 12 de la noche se terminan las campañas, entonces que en estos tres días, desde luego el jueves, el viernes, no hablemos de cuestiones políticas electorales, no lo hemos hecho, pero que no caigamos en la tentación, porque como es natural -no es nada extraordinario, no es nada extraño- en esta semana hay muchas pasiones desbordadas, hay nerviosismo, y tenemos que actuar con mucha responsabilidad y con serenidad", subrayó.

El Mandatario reconoció la libertad de los periodistas de cuestionarlo sobre algún tema relacionado con el proceso electoral; sin embargo, los exhortó a hacerlo el próximo 7 de junio.

"Ya quedamos ¿no?, vamos a procurar esta semana que no haya preguntas; son libres, pero es una recomendación respetuosa, fraterna", aseveró.

Por otra parte, López Obrador refrendó el compromiso que tienen las autoridades hacia la ciudadanía para hacer valer su voto, evitando su intervención para apoyar o perjudicar a algún candidato o partido político, a través del Acuerdo Nacional por la Democracia, que firmaron en marzo pasado los gobernadores del país.

"Que no haya fraude electoral, que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido a ningún candidato, que no se utilice dinero de procedencia ilícita para favorecer a candidatos y partidos, que no se compren votos".

Pidió que "dejen de hostigar a la gente" y que dejen que sea el pueblo quien decida, "de acuerdo a su conciencia", quién debe representarlo.

Hizo un exhorto para que los comicios del próximo domingo 7 de junio no se caiga "en la trampa de la violencia" y se desarrollen de una manera tranquila y pacífica, apostándole a "hacer valer la democracia".

"Si así nos seguimos comportando, en el futuro ya va a ser un hábito la democracia, una actividad normal, vamos a tener una vida pública caracterizada por la normalidad política mediante una auténtica democracia (...) y México puede ser ejemplo mundial en ello ", recalcó.

López Obrador comentó que aunque algunos dirigentes están "sudando calentura" por regresar al antiguo régimen es válida la publicación de manifiestos con la que intelectuales del país están haciendo un llamado al voto útil.

"Es válido todo eso (...) No crean, me produce cierta satisfacción, porque por lo general estas personas respetables actuaban con simulación, aparentaban ser independientes de la sociedad civil y ahora se quitaron la máscara. Es como la fábula del rey que va desnudo, resultó que sí tienen partidos y que forman parte de lo que yo he llamado el grupo conservador de mucha tradición en México", argumentó.

Comentó en México se están viviendo tiempo interesantes ya que ahora se está generando una expresión política conformada por empresarios, académicos, partidos políticos, intelectuales, ligada al conservadurismo mundial y ya sin simulación o hipocresías.