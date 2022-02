pide_amlo_a_loret_no_tener_inconveniente_con_demostrar_sus_ingresos

Dándole seguimiento al tema del periodista Carlos Loret de Mola, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó si el comunicador no tendría problema con que se presentaran pruebas de sus ingresos.

"Yo espero que Loret no tenga inconveniente. A mí ya me hicieron llegar las pruebas, pero el INAI no me permite darlas a conocer, que porque no es dinero sucio, pero yo sé que sí", sostuvo.