Pide AMLO a legisladores votar a favor de la Reforma Eléctrica

En La Mañanera de este martes, el titular del Ejecutivo federal además los exhortó a no ser "traidores de la Patria" y realmente ser "representantes populares".

"Estoy yo confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar, y llamo a eso, a que se rebelen para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria, que se rebelen, que tengan la arrogancia de sentirse libres, que la libertad no se implora, se conquista", dijo.

Aunque el presidente reveló contar con información de que algunos legisladores tricolores y del blanquiazul no están de acuerdo en votar para "que se siga protegiendo a empresas particulares" , sobre todo, extranjeras.

/pn