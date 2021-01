Pide AMLO a FGR que se informe sobre caso Lozoya

A tres semanas de que concluya el plazo para determinar la situación legal del ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "ya es tiempo de que la Fiscalía General de la República (FGR) informe sobre el avance en las investigaciones".

"Le tengo confianza al fiscal, al licenciado Alejandro Gertz Manero, es un hombre comprometido con la impartición de justicia, sin embargo, considero que ya ha transcurrido mucho tiempo, imagino que se están haciendo bien las cosas", respondió al cuestionamiento de Imagen del Golfo.

Reiteró nuevamente la autonomía de la Fiscalía General de la República, sin embargo, también consideró que ya es tiempo de que informe sobre este caso y otros.

¿Establecería usted a lo mejor algún plazo a la Fiscalía para que dé información?", le cuestionamos.

"No, no, no, pero ya con esto que estamos ahora expresando o con este diálogo que tenemos, yo estoy seguro que la fiscalía va a responder sin necesidad de fijar plazos, porque ellos tienen sus tiempos, ritmos, la profundidad que exige una investigación como la que se está llevando a cabo, pero sí coincido de que ya es tiempo de que todos estos asuntos se ventilen, que haya información".

Recordó que, en casos como el de Lozoya Austin, existe la limitante del debido proceso, pero reconoció que en general sí podría darse a conocer información general.

"Tu pregunta yo creo que sí puede ser respondida, sí pueden informar cómo va el proceso de la investigación", indicó.