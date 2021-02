Pide AMLO a adultos mayores tener confianza en la vacuna

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los adultos mayores tener confianza en la vacuna que les serán aplicadas contra el Covid-19.

"Está demostrado que estas vacunas no son un peligro, no hay riesgo, si acaso alguna reacción menor y que tengan confianza porque se les protege y es muy importante que se vacunen. No los vacunaríamos si supiéramos", recalcó.

Aunque dijo que la inmunización es voluntaria y están en la libertad de no hacerlo.

Por otra parte, el Mandatario que ayer por el mal tiempo no se logró el 100 por ciento de la distribución de la vacuna anticovid de AstraZeneca, más no por el impedimento de gobernadores o presidentes municipales.

