Pese a críticas, opinión de México es positiva y de respeto: Ebrard

Indicó que si la imagen de México en el extranjero fuera diferente no se tendría acceso a las vacunas contra el Covid-19.

"Si nuestro país tuviera una mala imagen, no creo que tuviéramos los resultados que estamos teniendo, entre otros, lo que ayer vimos también de Estados Unidos de decir: ´Te mando este millón de vacunas.´ Finalmente, son gobiernos que están mostrando solidaridad y respeto a México", remarcó.

Ebrard Casaubon señaló que al Gobierno Federal le "preocupa y ocupa" este tipo de críticas, pero algunas, como las de la revista The Economist, son "un exceso" al tratar de influir en el próximo proceso electoral, incluso, la calificó de "panfletaria"; de ahí que la cancillería respondiera a través de una carta en días pasados, "Entonces, claro que tenemos que defender nuestras posiciones y nuestro punto de vista".

"No, si nos preocupa y ocupa, pues ahí está la carta que le mandé a The Economist. Es increíble, la revista, yo me atreví a hacer esa comunicación porque nunca había visto una revista que yo recuerde cuando menos con semejante pretensión de influir en la elección en México, con argumentos tan superficiales, yo te diría casi panfletaria", argumentó.

Recalcó que en lo que va de su trayectoria como servidor público nunca había atestiguado un caso similar.

"Fue demasiado, fue un exceso, es algo más allá del comentario de una revista, que puedes respetar, porque desde luego que puede haber todo tipo de posiciones, sea en favor o en contra o críticas, pero eso es panfletario, es casi decir: ´No deben votar porque todas las encuestas dicen que va a tener un buen resultado electoral´, es como una exasperación.", comentó.

¿Tiene previsto enviar otras misivas a los otros medios internacionales que han hecho críticas?, se le cuestionó, esto en alusión a las recientes publicaciones del periódico francés Le Monde.

A lo que el encargado de la política Exterior respondió que el Gobierno Federal lo hará cuando la ocasión lo amerite.

Cabe recordar que la semana pasada, la revista británica The Economist publicó un artículo, cuya portada acaparo la fotografía con el título "El Falso Mesías", en donde hace referencia a la política de seguridad del Presidente López Obrador, a través de la frase "abrazos y no balazos", así como critica la forma en cómo manejó el tema de la pandemia por SARS-Cov-2.

