Pese a contingencia, no se cayó en la tentación de endeudarse: AMLO

Durante el diálogo con los medios de comunicación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que a pesar del contexto económico que se generó por la contingencia sanitaria no se cayó en la tentación del endeudamiento, como lo hicieron otros países, y la economía nacional va en recuperación.

Puntualizó que la estrategia del Gobierno Federal para enfrentar la crisis económica ha sido buena, "ha sido del todo nueva, la vamos a patentar, es muy buena vacuna contra las crisis, no de corte neoliberal, sino en el marco de la economía moral, vamos dando resultado".

"Desde que estamos en el gobierno, el peso se ha depreciado en ocho por ciento a pesar del Covid, y afortunadamente en estos días ha estado apreciándose el peso, ayer estuvo debajo de 22 pesos, 21.96, 21.97 por dólar, pero llegó a estar a más de 25 pesos por dólar con el Covid. Entonces, si se sigue comportando como va el peso, no nos va a afectar tanto", dijo.

Comentó que el aumento de la deuda mexicana tiene que ver con la depreciación y la caída económica, más no con la adquisición de nuevos créditos, ya que un mayor endeudamiento significaría menos recursos para apoyar a la población en rubros como la educación, salud y la creación de empleos, pues éstos se canalizarían al pago de interés de la deuda.

"En otros países, como Alemania, la deuda – yo diría – fue desproporcionada, y no se diga en Estados Unidos. Lo que estaba mal es que en países como el nuestro, con una economía no robusta, se recurría a una deuda, como lo hacen otros países, pero no es recomendable en ningún caso".