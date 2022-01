'Periodismo en riesgo', periodistas protestan al exterior de Palacio Nacional

En papeletas, impresas en hojas de papel, se leían consignas como "Somos prensa, No disparen", "Ojalá un día los únicos disparos que escuchemos sean los de nuestras cámaras" y "No se mata la verdad matando periodistas", los comunicadores manifestaron su repudio y la exigencia porque estos asesinatos no queden impunes y no se vuelvan una estadística más.

Después de haber colocado flores blancas, algunos reporteros dejaron sus cámaras fotográficas y grabadoras en el suelo en señal de protesta.

Sin embargo, este sencillo altar fue desmontado minutos antes del mediodía, lo cual generó diversas reacciones en las redes sociales, pues la pregunta es ¿quién ordenó quitarlo y por qué?.

Esta manifestación pacífica y solidaria, se da en la antesala de la movilización nacional convocada para la tarde-noche de este martes en varios estados del país con la finalidad de decir "basta" ante la ola de asesinatos a periodistas.

Hasta el momento se sabe que serán en 28 ciudades del país en donde salgan a la calle decenas de periodistas para exigir justicia por sus compañeros y replantear las acciones de los mecanismos de protección.

Los organizadores buscan también que la sociedad se solidarice a través de una protesta virtual, bajo el hashtag #PeriodismoEnRiesgo, #NoSeMataLaVerdad, #NiSilencioNiOlvido, #SinMásPeriodistasEnSusListas.

En la Ciudad de México, esta protesta tendrá se realizará a las 20:00 horas, frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación, mientras que en Veracruz se llevará a cabo, a partir de las 19:00 horas, en el Zócalo de la ciudad, así como en los municipios de Acayucan, Coatzacoalcos, Córdoba, Orizaba, Xalapa.