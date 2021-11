Participará AMLO en Novena Cumbre de Líderes de América del Norte

En el Salón de Tesorería, de Palacio Nacional, detalló que los temas en la agenda serán:

1.- Covid-19 y seguridad sanitaria de América del Norte

2.- Competitividad para que haya un crecimiento económico equitativo en la región

3.- Migración y desarrollo

"Sobre la primera reunión presencial con el presidente Biden y el primer ministro Trudeau, será la primera reunión trilateral a nivel jefes de Estado, desde hace cinco años. Esta reunión está programada para el 18 de noviembre, tendrá verificativo en Washington, vamos a tener dos horas de reunión trilateral".

Pero además, dio a conocer que López Obrador sostendrá una reunión bilateral con el presidente estadounidense, Joe Biden, y un diálogo bilateral también con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ambas con una duración de una hora.

"Los temas principales (...) Sembrado Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, etcétera; la integración económica regional para promover la inversión en nuestro país. ¿Cómo agregaos valor y aceleramos el crecimiento en México? ¿Cómo nos preparamos para la próxima pandemia? ¿Cómo logramos la recuperación económica más justa para el 2022-2023?", comentó.

El canciller adelantó que la 10.ª Cumbre a desarrollarse en el 2023, tendrá como sede México.

Horas después de que concluyera la asamblea del Consejo de Seguridad en Nueva York, la cual fue presidida por Andrés Manuel López Obrador, se dio a conocer que Joe Biden planeaba organizar una reunión presencial con los líderes de México y Canadá.

No abordaría reforma eléctrica con Biden

López Obrador dijo que en la reunión de la próxima semana con su homólogo Joe Biden no se tiene contemplado abordar el tema de la reforma eléctrica.

Sin embargo, dijo que si "surgiera el tema" le explicaría en qué consiste y cuáles son sus alcances.

"No está en la agenda, pero, si surgiera, nosotros explicaríamos en qué consiste la reforma. Lo que queremos es que ya no se siga abusando de los consumidores, que no aumenten los precios de la energía eléctrica", acotó.

Aunque dudó que Biden le pregunte acerca del tema, ya que siempre ha sido respetuoso en los temas de México, esto le contestaría:

"Pues, presidente, es que no quieren dejar de robar y díganme qué se hace en estos casos, ¿me convierto en cómplice o represento con dignidad a mi pueblo?

Entonces, no está en los temas, no está en la agenda, pero no hay ningún problema también si se trata", subrayó.

Reiteró nuevamente su compromiso de que durante su gobierno no aumentaran los precios de las gasolinas, del diésel y la luz y para ello, dijo, se deben terminar con los privilegios que gozan algunas empresas derivados de la Reforma Energética, aplicada en el sexenio pasado.

"Que se terminen los privilegios que se crearon con la llamada reforma energética para favorecer a empresas particulares, sobre todo extranjeras, que abusan vendiéndole cara la luz a la Comisión Federal de Electricidad y no pagando igual la luz que como se cobra a las familias mexicanas".

El mandatario señaló que algunas empresas están en contra de su propuesta, bajo el argumento de que le apuestan a las "energías limpias cuando en el fondo de trata de negocios sucios".