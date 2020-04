Para sacar tajada política, oposición bloquea reajuste de presupuesto

En su conferencia de prensa de la mañana de este miércoles 29 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que su iniciativa de reajuste de presupuesto obedece a un tema de transparencia, hecho que no ocurría antes.





"Antes era mero trámite y se endeudaba al país, había una gran discrecionalidad".





En ese sentido, manifestó que conforme se vayan acercando las elecciones, la oposición buscará convertir todo en política.





"Por primera vez estoy mandando una iniciativa al Congreso para pedirles que me autoricen hacer modificaciones y ajustarlo a la nueva realidad (...) Hay mal humor de los que antes mandaban, de sus voceros, de toda la llamada clase política (...) Ya se van acercando las elecciones y ya todo lo quieren convertir en política, ya todo es electoral".





El propósito de la iniciativa es transparentar el tema de los recursos, pero "los diputados van a decidir, los que representan al conservadurismo no sólo se oponen sino que hacen propagada".





En otro orden de ideas, el Presidente de México adelantó que a pesar de la contingencia sanitaria, la recaudación de este cuatrimestre no se cayó, por el contrario, resaltó, va bien y todo indica que en términos nominales es mejor en relación que la del mismo periodo del año pasado.





Asimismo, indicó que una vez que se vaya levantando el periodo de aislamiento social como medida precautoria ante la pandemia, se buscará incrementar la inversión extranjera con Estados Unidos y Canadá, pero ello será analizado conforme la cadena de productividad en la que, en varios casos, México inicia.





"Todo eso requiere de planeación, de hablar con empresarios, definir protocolos, calendario, definir producción, ya estamos trabajando eso, hay comunicación con autoridades económicas de Estados Unidos y Canadá", dijo y resaltó que las actividades productivas irán regresando con cuidado, con medidas de seguridad de salud.





"Vamos a estar arriba en términos reales con relación a lo que se recaudó el año pasado en el mismo periodo (...) Muchas gracias a los contribuyentes, esto también es posible porque ya no hay condonación de impuestos y porque ya no hay condonaciones fiscales, de ahí sale dinero para los créditos, para pensiones de adultos mayores, de la recaudación se tiene para pagar la nómina para que reciban puntualmente su sueldo maestros, médicos, enfermeras (...) y para que la gente más necesitada reciba sus apoyos".





Aunque reconoció que habrá problemas por la caída de la economía mundial por el coronavirus-19 y fundamentalmente por el neoliberalismo, ya que "el COVID vino a precipitar la crisis, pero lo que está mal es un modelo que se diseño para favorecer a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de los seres humanos, eso es lo que está haciendo crisis", acentuó que se está trabajando para que el país salga adelante.





"Primero estamos atendiendo los daños, evitando daños mayores, protegiendo a la población de la epidemia, eso es central, además todavía viene un tiempo difícil, afortunadamente hemos podido aplanar la curva de infectados, de los casos de coronavirus, no sucedió lo que se temía (...)".









SE COMBATE COVID SIN MEDIDAS COERCITIVAS





López Obrador añadió que hay en promedio el 45 por ciento de la movilidad normal, es decir, 55 por ciento están en sus casas, lo cual reconoció como "ejemplar" por parte de la población, ya que está contribuyendo al cuidado de manera voluntaria, sin coercitividad, que actúa democráticamente, con lo cual se logró reducir el contagio, aplanando la curva de propagación de casos, por lo cual se dijo optimista para ir volviendo las actividades, por ramas productivas y con protocolos de sana distancia.

De ahí que una vez superada la pandemia en México, se trabajará para fortalecer la inversión extranjera.





"Al reiniciar las actividades con cuidado, se va a alentar mucho la llegada de inversión extranjera, ese es nuestro pronóstico, porque la crisis produjo desajustes también en Asia y hay posibilidades en México de producir pronto, de invertir y estar produciendo en plazos cortos y vamos a dar esas facilidades para el mercado norteamericano, el mercado canadiense y estadounidense. Sí hay esa posibilidad, pensamos que nos va a recuperar pronto".









CRÉDITOS YA SE ESTÁN ENTREGANDO





Ante la reiterada pregunta de la prensa en torno a los apoyos para los microempresarios que padecen estragos económicos en el contexto de la pandemia de COVID-19, el Presidente acentuó que los apoyos económicos ya empezaron a entregarse. Se empezó con 21 mil créditos y va a ir aumentando y es diario, no es iniciar el papeleo, es la entrega.





Hasta ahora, precisó, ese crédito es para 500 mil pequeños empresarios, mayoritariamente del sector informal. Todas las tardes se va a estar transmitiendo información, lo mismo con los créditos de vivienda. Ya se tiene un calendario y se tienen los recursos para que se entreguen los apoyos como nunca había sucedido, dijo.





DÍA DEL TRABAJO





En otro orden del ideas, ante la proximidad de la conmemoración del Día del Trabajo, en conferencia de prensa el titular del Poder Ejecutivo de la nación también indicó que ese día se enviará un mensaje y se va a fijar una postura para todos los trabajadores de México.





El mensaje se enviará el día 1 de mayo en la mañana, durante la conferencia de prensa, y adelantó que estará presente Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo a nivel federal.









NADA DEBE REGULAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN





En la conferencia de prensa circular, como la llama el presidente, fue cuestionado también en torno a la necesidad de una regulación para los medios de comunicación para, entre otros aspectos, evitar la proliferación de noticias falsa.





En ese sentido, Andrés Manuel López Obrador consideró que "no debe haber nada que regule el ejercicio del periodismo y de la comunicación, soy partidario de lo que decían los liberales, la prensa se regula con la prensa; ahora tenemos la ventaja de contar con las redes sociales, antes sí era muy prepotente el actuar de los medios, se llegó a hablar del cuarto poder, prepotencia en los medios impulsados por el régimen, tolerados por el régimen, que obedecían y callaban, que se dedicaban a quemar incienso al presidente en turno y ahí no había ninguna posibilidad de equilibrio porque el que era opositor era maltratado, había campañas de linchamiento en medios de comunicación contra quien no se alineaba y trababan a los opositores de irresponsables, rojillos, locos".





Actualmente, agregó, las redes permiten a los ciudadanos expresar sus opiniones. La objetividad es muy relativa (...), hay prensa conservadora, como y prensa libre que permite las diversas opiniones".





Ahora, opinó, México ya tiene muy poco analfabetismo político, a lo que agregó que mucho de ello se debe a las redes sociales, por lo que no se busca limitar las libertades y no hace falta regular a los medios de comunicación.





El presidente de México llamó únicamente a que "se mantengan las libertades pero no haya insultos, tampoco en las redes, pero sí polémica, sí debate".





Y destacó que debe lograse un consenso, para la regulación de medios, pero con independencia del gobierno una vez logrado ello que se presente la propuesta al gobierno y evaluarlo, ya que de salir de comunicación social podría parecer censura o autoritarismo.





"Lo que yo no quiero es ni testerear si quiera, a los conservadores no quiero darles motivo", expresó el Presidente.