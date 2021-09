para_julio_del_2022,_tren_que_va_de_salina_cruz_a_coatzacoalcos

"Queremos inaugurarlo antes de que termine el mandato del gobernador, por ahí de junio, julio, ya el ferrocarril de Salina Cruz a Coatzacoalcos, de carga y pasajeros, fue el compromiso".

Noticia Relacionada Revela AMLO contenido de la carta que envió a Joe Biden

Durante la conferencia de prensa, dio a conocer las actividades que realizó este fin de semana con motivo de su gira de trabajo por Oaxaca, entre ellas la evaluación de las obras del Istmo y la construcción del rompeolas que se está haciendo en Salina Cruz.

"También constaté -porque desde ayer estoy en Oaxaca, izamos la bandera a media asta en la Ciudad de México, en el Zócalo, y de ahí iniciamos una gira a Oaxaca, entramos por Huatulco y de ahí por carretera- estuvimos evaluando las obras del istmo, la construcción del rompeolas que se está haciendo en Salina Cruz, evaluamos el avance en la rehabilitación de las líneas férreas".

Asimismo, el mandatario federal indicó que también supervisó los 10 parques industriales, en los que dos grandes empresas ya han manifestado su interés de establecerse, lo que generará empleos, y éstas a su vez recibirán subsidios fiscales.

López Obrador subrayó que esta obra ayudará a que se genere "una frontera, una cortina más que nada, para el desarrollo en el Istmo".

De igual forma, señaló, "se va a rehabilitar toda la vía desde Ixtepec a Tapachula el ferrocarril; lo mismo, carga y pasaje".

El jefe del Ejecutivo detalló que también supervisó la ampliación de la carretera del Istmo, en el tramo que va de Matías Romero a Acayucan, con lo cual no solo se va a rehabilitar la vía del ferrocarril, sino también se modernizará esta vía carretera; lo que calificó como "buenas noticias".

López Obrador dijo que durante su viaje en Oaxaca varios pobladores lo interceptaron para presentarle planteamientos sobre problemáticas que se viven en algunas comunidades, pero lo más sobresaliente fue que recogió los comentarios de niños que regresaron a clases presenciales.

"Me dio mucho gusto porque hablé con muchos niños y ya están en clases presenciales, y eso me dio mucho gusto, que hay que regresar a las clases presenciales porque no hay nada que sustituya la escuela, o sea, es la familia, la casa, el hogar y la escuela. Entonces, también eso quería informarlo", comentó.