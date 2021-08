pandemia_por_covid-19_registra_tendencia_a_la_baja:_gatell

Indicó que en 30 estados se registran cinco semanas de reducción sostenida de casos de coronavirus, es decir, 13 entidades más que la semana anterior, por lo que consideró se encamina también en una tendencia de descenso.

Dijo que este descenso también se ve reflejado en el número de hospitalizaciones, las cual han comenzado poco a poco a descender.

Noticia Relacionada Pendiente, aplicación de segundas y primeras dosis contra covid en Orizaba

Los menores mueren más por accidentes que por Covid-19: Gatell

En el reporte del Pulso de la Salud, el funcionario federal indicó que en este contexto de emergencia sanitaria la primera causa de muerte en menores de edad ha sido por accidentes que por Covid-19.

"Los accidentes son la causa número uno en mortalidad, lo han sido por muchos años, los accidentes son la causa número uno de mortalidad en personas menores de edad. Y compara en cerca de 10, en algunos casos 15 o 20 veces con lo que puede ocurrir con COVID-19, lo vemos sobre todo en la siguiente y última, que es en 15 a 19 años, las muertes por accidente son cinco mil 500 durante el año y, en cambio, COVID-19 son 258, es decir, es una proporción mucho más grande".

Envió un mensaje a los padres de familia: "el Covid-19, comparado con la realidad que viven los menores, es una causa de mortalidad muy baja y otras situaciones son de mayor importancia".

El epidemiólogo insistió en que "el COVID-19 no es una causa sustantiva de riesgo para menores de 18 años" y por "fortuna las personas menores de edad no tienen un riesgo elevado de padecer enfermedad COVID y sobre todo que esta pudiera ser grave o incluso letal".

López Gatell resaltó que la SSA está preparada para contener cualquier brote de coronavirus y evitar la situación se "salga de control" en las escuelas, con motivo del inicio de ciclo escolar 2021-2022.

"Estaremos muy atentos desde luego que con el inicio de la escuela no haya brotes. En caso de haberlos, desde luego están todos los mecanismos listos para atender cualquier brote que pudiera haber en escuelas para que esto no pudiera no salirse de control.

Monitoreo de la vacunación

Respecto al Plan Nacional de Vacunación, López-Gatell señaló que esta semana será una "muy buena", ya que México contará con 6 millones de vacunas anticovid.

Reportó que 85 millones de dosis han sido aplicadas a 57.8 de personas vacunadas, lo que representan el 65 por ciento de las personas mayores de 18 años inoculadas.

Indicó que la farmacéutica estadounidense Pfizer ya ha reestablecido la dotación de vacunas a México, por lo que cada semana llegarán aproximadamente un millón de vacunas.

Nuevas variantes de Covid

El subsecretario de Salud confirmó la presencia de la variante del SARS-CoV-2, denominada: Lambda y aseguró, que al igual que Delta, no existe evidencia científica que demuestren mayor impacto en la salud de quien las contrae.

"No existe ninguna demostración de que estas nuevas variantes tengan mayor agresividad, que causen más daño, que causen una mayor probabilidad de que las personas terminen en un hospital o pierdan la vida".

Señaló que en algún momento a la variable Delta se le atribuyó mayor transmisibilidad, hasta en un 60 por ciento, pero no se comprobó que provocará que la enfermedad fuese más grave.

Hugo López Gatell dijo que en el país se realiza de manera constante una vigilancia genética de los virus respiratorios; labor que desarrolla el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), por lo que aseguró que "si en algún momento algo que destacar de riesgo para la población, no duden que lo comunicaríamos puntualmente".