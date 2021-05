Ordena AMLO a Sedena y Semar estar a cargo de las aduanas

Con el propósito de "limpiar" las aduanas, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, ordenó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estén a cargo de las aduanas del norte país y la Secretaría de Marina de aquellas que se encuentran los puertos.

"Ayer tuvimos una reunión y di la instrucción de que todas las aduanas de la frontera van a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa y todas las aduanas de los puertos van a estar a cargo de la Secretaría de Marina", informó durante la ronda de preguntas y respuestas.

Envió un mensaje a aquellos que buscan la forma de evadir los controles de para contrabandear, principalmente combustibles.

"Y esto nada más porque se los mando avisar a los contrabandistas y a los distribuidores (...) Que no están haciendo bien, que están actuando de manera ilegal y que nosotros somos muy perseverantes y que no vamos a permitir que le roben al pueblo, así de sencillo, y que no nos vamos a cansar.", dijo.

Apoyado en una gráfica, mostró como a partir de que el Ejército Mexicano quedó al frente de la administración de aduanas, en marzo de este año, se tuvo como resultado el incremento en la venta de gasolinas y diésel en 47.8 millones de barriles diarios, lo que representa 6.7 por ciento de las ventas totales, es decir, un incremento en los ingresos de Petróleos Mexicanos de 2 mil 345 millones de pesos por evitar el contrabando de combustibles.

López Obrador señaló que esta cantidad solo se dio por el control de las tres aduanas más importantes del país, que son: Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, pero al tener conocimiento de que se están utilizando autotanques para transportar gasolinas y diésel de contrabando es que se toma la decisión de que la Sedena y la Marina resguarden las aduanas de todo el país.

En julio pasado se anunció que las aduanas estarían a cargo de elementos de las Fuerzas Armadas, pero hoy el jefe del Ejecutivo Federal detalló que las del norte estarán bajo el cargo de la dependencia que encabeza Luis Cresencio Sandoval y las de los puertos de la institución a cargo de José Rafael Ojeda.

Además de la construcción de obras como el Aeropuerto Internacional "General Felipe Ángeles", el Tren Maya, sucursales del Banco del Bienestar, apoyo en la emergencia sanitaria por coronavirus, el combate al huichicol y el control del flujo migratorio, ahora las Fuerzas Armadas tendrán una nueva tarea: vigilar las aduanas de todo el territorio nacional.