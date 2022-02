Ordena AMLO a la FGR entregar expediente sobre su hermano Pío al INE

"Hace como diez días me planteó el secretario de Gobernación que íbamos a ver al Fiscal General que no se podía enviar como lo solicitaba el INE, un expediente de mi hermano sobre esto del dinero que recibió en un proceso que ni siquiera era campaña, y que no lo podía hacer por una cuestión técnica y legal y le dije al secretario de Gobernación que con todo respeto le pedía yo al Fiscal que enviara el expediente al INE, quien resulte responsable que sea castigado", subrayó.

Reiteró que encabeza un gobierno cuyo objetivo es combatir y acabar con la corrupción, y no habrá impunidad para nadie "trátese de quien se trate".

Noticia Relacionada Propone AMLO a Jesusa Rodríguez como embajadora de México en Panamá

"Yo estoy aquí para cumplir con el mandato de desterrar la corrupción y de todas esas lacras de la política, el amiguismo, el nepotismo, no permitir nada de eso. Tratándose de quien se trate, aunque sea mis hijos, pero si le puede decir que no somos iguales, nosotros tenemos principios, tenemos ideales".

Esto respondió, luego de ser cuestionado sobre denuncias que existen contra funcionarios y políticos de Morena, relacionados con el empresario tamaulipeco, Sergio Carmona, acusado de huachicoleo y de financiar de forma ilegal campañas electorales en aquel estado, y quien fuera asesinado en octubre pasado.

Al respecto, el primer mandatario dijo desconocer dichas querellas, pero señaló que si existen pruebas en estos casos que se presenten para que sean debidamente investigados, pues en su administración no se protegerá a nadie.

De igual manera, apuntó, se debe hacer lo mismo en lo que respecta a los señalamientos sobre la casa en Houston, en la que ha vivido su hijo mayor José Ramón López Beltrán, y que generó polémica este fin de semana en las redes sociales y medios de comunicación, aunque aseguró que no existe nepotismo.

"Claro investigar, que no haya impunidad para nadie, que no haya ninguna impunidad y el escándalo de lo de mi hijo de una renta de lo de la casa, todo esto que difundieron muchísimo, lo mismo, si tienen pruebas que las presenten, nosotros no protegemos a nadie, yo estoy aquí para cumplir con el mandato popular de desterrar la corrupción y como ya lo mencioné de todas esas lacras de la política que prevalecían, el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, no permitir nada de eso".

Información completa más adelante

/pn