Ofreció AHMSA devolver 200 mdd por Agro Nitrogenados

Julio Villarreal Guajardo, presidente del Grupo Villacero y que adquirió Altos Hornos de México (AHMSA), ofreció devolver los 200 millones de dólares que se pagaron de más por la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Esta es otra de las cosas interesantes de la hipocresía del gobierno neoliberal, privatizaban y estatizaban. Cuando Salinas, privatizaron la planta porque había que deshacerse, el Estado no tenía por qué ocuparse de la producción y distribución de los fertilizantes, y llegó Ancira, creo que antes fue de un exgobernador de Coahuila, Rogelio Montemayor, también vinculado a Salinas. Llega Ancira, de AHMSA, y él vende; de repente, resuelven que hacía falta tener una planta de fertilizantes, que había que estatizar lo que habían privatizado; pues, cómo no, si estaban de por medio los billullos", expresó.

El primer mandatario sostuvo que con la detención de Ancira, se llegó a una negociación con Julio Villarreal, quien mandó decir al Gobierno Federal que devolvería los 200 millones de dólares.

No obstante, López Obrador refirió que si los socios de la empresa no están dispuestos a regresar el dinero, su administración no llegará a ningún acuerdo.

Con información de Aristegui Noticias