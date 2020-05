Ofrece López Obrador disculpa pública a médicos

Ante la molestia de varias agrupaciones de médicos en territorio nacional y la exigencia de una disculpa pública por las declaraciones de hace unos días, en referencia a que en el periodo neoliberal los médicos sólo buscaban enriquecerse, el mandatario Andrés Manuel López Obrador ofreció una disculpa.

"No, si lo entendieron así, ofrezco disculpas. Pero no fue eso, hablé, todo el tiempo lo hago, de cómo los médicos tienen una vocación humanista, imagínense, era médico Ernesto Che Guevara, médico el mejor presidente de América latina, Salvador Allende, cómo voy a hablar mal de los médicos, a mí me salvó la vida un grupo de médicos", declaró.

Subrayó que el comentario hacía referencia a algunos médicos, "porque también es una realidad que se mercantilizó la medicina, es parte del modelo neoliberal, si se robaban las medicinas, imagínense. Uno de los negocios más jugosos en el pasado era el de la compra de las medicinas, no solo eso, adulteraban los medicamentos".

Cuestionado sobre que este tipo de declaraciones no abonaban al respeto y protección de los médicos que están en la atención a los pacientes con coronavirus, respondió que "sí abonan, cómo no van a abonar. Sirven para a los que lo hacen que les dé vergüenza, claro que no les gusta", respondió López Obrador.

"Ahora quién sabe qué van a decir, no los médicos, sino los adversarios, pero está muy interesante todo lo que está sucediendo, nada más no enojarnos sino debatir, es que se deben de sentir mal porque eran los intocables, no se podía tocar al intocable y ahora es otra cosa, la gente está participando como nunca, escribiendo, manifestándose, mostrando su inteligencia", indicó.

Asimismo, López Obrador señaló que hay profesionales a quien les cuesta aceptar "que la gente tiene un instinto certero" y que es más inteligente que ellos como ingenieros, arquitectos, periodistas y columnistas

"(...) a los expertos les cuesta muchísimo aceptar, porque se despreciaba al pueblo, el pueblo no existía, todo eran los enjuagues arriba.

Comían los políticos con los dueños de los periódicos, los dueños de los medios de comunicación, las antesalas de las oficinas públicas llenas de los representantes de los grupos de intereses creados, al pueblo nunca se le daba oportunidad, no contaba, pues decían: La política es asunto de los políticos", recalcó.