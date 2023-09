En Nuevo León, presidente AMLO pone en marcha primera etapa del acueducto El Cuchillo II

Al encabezar la puesta en marcha del acueducto "El Cuchillo II" que aumentará el suministro de agua para 5.4 millones de habitantes de la Zona Metropolitana de Monterrey, el presidente Andrés Manuel López Obrador, resaltó que la suma de voluntades hizo posible esta obra, por lo que reconoció a trabajadores de la construcción, especialistas técnicos, autoridades federales y estatales, así como empresarios.

El primer mandatario afirmó que fue acertada la decisión de trabajar coordinadamente con el gobierno de Nuevo León, y dividir las tareas de los 90 km que implicó la obra en tramos de nueve km en promedio.

"Se decidió que tenían que ser empresas de Nuevo León, de Monterrey, porque esta obra tiene una dimensión social. Y no es cualquier obra para cualquier empresa, no es nada más el fin económico, financiero, la utilidad, la ganancia lícita, sino el servir a la sociedad; más en donde se vive, en el estado que nos vio nacer, la ciudad que nos vio nacer."

Tras destacar el papel de las empresas que también ayudaron a garantizar los insumos, añadió que los ingenieros militares cumplieron la función destacadísima de conducir los trabajos para garantizar la entrega en tiempo, y conforme al presupuesto, que hoy se ejerce sin corrupción, por lo que recordó la importancia de la participación de las empresas que generan utilidades razonables:

"Tiene que haber economía mixta, no puede haber estatismo; no se puede asfixiar la iniciativa de la sociedad civil, tenemos que complementarnos, no optar por los extremos, es decir, todo al mercado o todo al Estado, no, tenemos que buscar soluciones como esta, trabajar juntos."

Finalmente, hizo un reconocimiento especial al gobernador Samuel García Sepúlveda:

"Como es sabido, pertenecemos a movimientos distintos, pero él ha entendido que tenemos que trabajar juntos, más allá de las banderías partidistas o políticas, más bien politiqueras; eso lo ha entendido muy bien Samuel, y por eso hemos podido avanzar, no nos ha costado trabajo ayudar como se merece el pueblo de Nuevo León."

El gobernador García Sepúlveda recordó que, gracias al gobierno federal, Nuevo León cuenta con dos proyectos mayúsculos: la presa "Libertad" y ahora el acueducto "El Cuchillo II", que se construyó en tiempo récord de un año tras la severa crisis de agua:

"Gobierno federal y estado nos pusimos de acuerdo, fuimos a mitades y hoy son una realidad para todo nuestro estado. Gracias a ustedes, muy pronto va a llegar el doble de agua a la ciudad de nuestra presa más grande, presa El Cuchillo, que va a calmar la crisis de Nuevo León y garantizar, al menos, señalan los números, los siguientes 10 años."

El titular del Ejecutivo Federal, resaltó la importancia de actuar en corresponsabilidad, por lo que todos debemos cuidar el agua, ya que no existen obras, ductos o bombas que puedan con una sociedad que gasta el agua que difícilmente llega a una región semidesértica como esta.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Martínez Santoyo, señaló que esta nueva infraestructura reduce el riesgo de que se repita la crisis hídrica de 2022 y permite administrar de manera más eficiente las fuentes superficiales de agua, en caso de que disminuyan significativamente los niveles de las presas "La Boca" y "Cerro Prieto".

Luego de recordar que se requieren de siete a 10 días a partir de la puesta en marcha de la obra para que se llenen las tuberías y el agua llegue a la red de distribución, subrayó que, lejos de bajar la guardia, es fundamental mantener el uso responsable en la industria, el campo y los hogares.

También acompañaron al presidente de la República: el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján; el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez; el director general de Ingenieros de Sedena, Salvador Fernando Cervantes Loza; el gerente del acueducto El Cuchillo, Camilo Martín Hernández Trejo; y el subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de Conagua, Felipe Zataráin Mendoza.

Asimismo, el director general de Agua y Drenaje de Monterrey del gobierno del estado de Nuevo León, Juan Ignacio Barragán Villarreal; el presidente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), Máximo Vedoya Raimondi; y el director general de dicho organismo, Juan Pablo García Garza.

Primera etapa del acueducto "El Cuchillo II"

Esta fase del acueducto se concluyó en tiempo récord, con el fin de comenzar a operar un equipo de bombeo en cada una de las cinco estaciones, con lo cual se podrán suministrar mil 200 litros de agua por segundo.

Con presupuesto federal de seis mil 500 millones de pesos, el 1° de octubre de 2022 Conagua inició la construcción del acueducto, cuya gerencia del proyecto está a cargo de Sedena.

A su vez, el gobierno de Nuevo León ha aportado recursos cercanos a cinco mil 701 millones de pesos para la adquisición de tubería, bombas, válvulas, arrancadores, tableros, derechos de vía y suministro eléctrico, además de desarrollar obras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los principales componentes del proyecto son:

· Un acueducto a presión con longitud de 90 km que se construyó en nueve tramos.

· 16 estructuras de control, que constan de un tanque unidireccional, cuatro tanques de

sumergencia, seis torres de oscilación y cinco cámaras de aire.

· Cinco plantas de bombeo con seis equipos de bombeo cada una.

A la fecha se registra 87.7 por ciento de avance físico global, que permitió poner en operación la primera etapa de la infraestructura, en cuya construcción participan empresas locales.