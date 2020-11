Nuevas estrategias de turismo en México

El mundo ha cambiado y el turismo se ha adaptado a estos fuertes cambios. Para un país como el nuestro, lleno de riqueza cultural y natural, con un gran patrimonio histórico y artístico, aún quedan retos que enfrentar y nuevas estrategias que desarrollar para seguir situando a México en el lugar que le corresponde.

Los tres ejes que han de regir el trabajo que aún queda por hacer, como explicaba Xóchitl Arbesú y os contábamos desde Imagen del Golfo hace poco, son la digitalización y modernización de los servicios turísticos, la capacitación universal y el turismo de naturaleza.

La digitalización es un obstáculo que, tarde o temprano, han de salvar todos los sectores, para avanzar con los tiempos que corren. Para enfrentarlo, pueden resultar útiles los ejemplos que ofrecen otros sectores.

Sin ir más lejos, es quizás el sector del ocio y entretenimiento el que mejor ha sabido adaptarse al cambio. Solo hay que mirar a las plataformas de juego online que encontramos a nuestra disposición. No solo han sabido ampliar su oferta online, si no que también nos enseñan como, integrando el Big Data, puede ofrecerse una innumerable cantidad de juegos, variados y que, precisamente por encontrarse en un entorno digital, pueden renovarse con versiones mejoradas, basadas en películas y hasta en los videojuegos más punteros. Esto se da, por ejemplo, en los slots, una alternativa digital a la máquina tragamonedas. Además, estas plataformas aseguran un servicio de atención al cliente muy eficiente, mayor seguridad y facilidad de pago, la posibilidad de jugar en tiempo real sin moverse de casa o la alternativa de los chats en tiempo real con otros jugadores. Por todo ello, el sector no ha parado de crecer, facturando más y más dinero.

Es viable, por supuesto, trasladar todas estas propuestas al ámbito del turismo, que ya venía haciendo uso de algunas alternativas que Internet ofrece. La realidad aumentada es una de ellas. Un grupo de jóvenes programadores han desarrollado en Morelia una aplicación de realidad aumentada (MoreliAr) que permite visitar muchos puntos de interés cultural de la ciudad mientras se disfruta de las explicaciones en formato audio, o de juegos que dinamizan la experiencia.

No obstante, ya se han hecho grandes avances. Sin ir más lejos, en el sur de Veracruz tenemos un gran ejemplo. Como os contamos hace pocos meses aquí en Imagen del Golfo, la Región Olmeca ha decidido crear el primer Consejo Regional de Turismo, con miras a que este se convierta en antecedente para la consolidación de un clúster turístico. Esta figura, ya asentada desde hace algunos años en el turismo internacional, promueve el desarrollo de los destinos. Por lo general, describe una idea harto conocida, y es que la asociación de empresas e instituciones, agrupadas por unos intereses o actividades comunes o complementarios pueden reunir fuerzas para remar en la misma dirección, dándose apoyo y diseñando estrategias conjuntas.

Sin duda, la apuesta por el turismo de naturaleza es una de las mejores bazas que puede jugar el turismo mexicano. No solo es vital la puesta en valor del patrimonio natural sino que este también puede explotarse, como ya se viene haciendo, para la práctica de deportes extremos, como el rappel o el rafting, o para otras actividades como, por ejemplo, la observación de aves. También el turismo gastronómico puede acercar al mundo no solo nuestro acervo culinario sino nuestro amor a los productos locales. Sea como fuere, lo importante es que las estrategias de turismo aboguen siempre por un turismo de tipo sostenible, que nos permita salvaguardar la riqueza que nuestro país encierra.