'Nos mantuvimos al margen': AMLO sobre registro fallido de México Libre

"Nosotros nos mantuvimos al margen", dijo respecto a la decisión del TEPJF de negarle el registro como partido político a México Libre y otorgárselo a otros, como el que encabeza Elba Esther Gordillo.

"Nosotros nos mantuvimos al margen, que es parte también de los cambios. Antes los presidentes también decidían a quién darle registros, a quién darle una candidatura, a quién no. Eso ya pasó al basurero de la historia", subrayó durante la ronda de preguntas y respuestas con los medios de comunicación.

El jefe del Ejecutivo Federal se rehusó a emitir opinión alguna respecto a la negativa de conformarse como partido político a México Libre, encabezado por Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón, sólo se limitó a decir que fue una decisión del Instituto Nacional Electoral (INE).

Enfatizó que antes los presidentes decidían a quién darle o no el registro, o escogían a los candidatos, "eso ya pasó a la historia, al basurero de la historia. Ya no se aplica".

López Obrador aprovechó para pedir no usen su nombre con el afán de obtener beneficios; asimismo, pidió a la gente a no dejarse engañar en ese sentido. "Por eso, si hay algo, aquí se informa y, si hay dudas, lo único que tienen que hacer es ´espéranos tantito´ y mandar a preguntar para que no se use mi nombre".

"Yo no tengo palomas mensajeras ni halcones, no mando mensajes, para que no usen mi nombre. Esto lo digo, también en lo general, porque de repente para programas de vivienda o para cualquier acción se utiliza mi nombre, es decir, ´ya lo acordamos, ya lo vimos con el presidente´, enseñan hasta fotos, pues yo me tomo fotos con muchos. Entonces, que no crean nada, sobre todo si les piden dinero. Ni familiares, ni amigos, ni compañeras, compañeros de lucha. Nada".

Indicó que en sexenios pasados se cometieron muchas fechorías a nombre de los presidentes, sobre todo, de las personas que manejaban las partidas, la cuales en muchos casos eran secretas.