Nombramiento de Pedro Salmerón no se reconsiderará: López Obrador

-¿Qué pedía Panamá?, ¿lo rechazaron´?, ¿no le dieron el beneplácito?, se le insistió.

"No adelantarnos, no sé, no sabemos, no conozco la carta (...) es un procedimiento que no se ha enviado todavía, o sea, la solicitud. Me llamó la atención que ya esté respondiendo... es un procedimiento, primero es el beneplácito y luego pasa al Senado, entonces cómo por adelantado", expresó.

Además, indicó que si no hay denuncias penales que avalen estas acusaciones "de sectores" esto puede dañar la dignidad y la moral de Salmerón Sanginés y de su familia al ser señalado por este tipo de delito.

"¿Nada más por la campaña mediática? ¿Por el linchamiento mediático?, ¿que no se ponen a ver el daño que ocasionan? No solo a él, sino a sus familiares ¿Que no debe de haber cierto respeto? Hay un daño a la dignidad, a la moral", indicó.

El primer mandatario criticó que se busque hacer tribunales, como en la Santa Inquisición, a través de campañas mediáticas, sobre todo, de parte del ala del conservadurismo "es así, no les gusta alguien y a darle fuerte y los medios, como el Reforma, se metió hasta con la familia de Pedro".

Así que una vez más, López Obrador refrendó su apoyo a Salmerón Sanginés, ya que lo consideró una persona capaz y como el mejor historiador del país.

En una conferencia de prensa, la canciller de Panamá, Erika Mouynes, no quiso ahondar en el contenido de la carta que envió el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país al gobierno de México respecto a este nombramiento.

Solo se limitó a decir "la cancillería panameña ya manifestó su posición a la Cancillería mexicana por los canales diplomáticos que corresponden".