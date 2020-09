'No voy a contestar', dice AMLO sobre debate entre Trump y Biden

Durante La Mañanera, al Presidente Andrés Manuel López Obrador se le pidió su opinión sobre el debate entre Donald Trump y Joe Biden rumbo a las elecciones de Estados Unidos, a lo que respondió:

"No voy a contestar, no me quiero meter en eso. Es un debate entre los candidatos a la presidencia en los Estados Unidos y no quiero que se vaya a mal interpretar cualquier comentario", expresó.

Insistió en que el gobierno mexicano seguirá siendo respetuoso de la vida interna y política del vecino país del norte, con apego a la Constitución y a la política de no intervención y de autodeterminación de los pueblos.

En tono de broma comentó "ayer también empezó la temporada de playoffs y no pude verlo, si lo recomiendo. Ayer los que le van a los Yankis están muy contentos".