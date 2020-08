'No vamos a pelear', dice AMLO sobre próxima reunión con Conago en SLP

"No vamos a pelear", así dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador refiriéndose a la reunión que sostendrá con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) el próximo miércoles en San Luis Potosí.

Dijo que aún no se define la agenda de los temas que se abordarán, pero aseguró que va con el ánimo de dialogar y de buscar soluciones a los problemas en beneficio de la gente.

"No vamos a pelear, si no a qué voy (...) o sea, no vayan a crear ustedes muchas expectativas que va a haber un encontronazo, no va a ser así, es un diálogo constructivo; entonces va a ser el miércoles y se está haciendo la agenda de manera conjunta", subrayó.

Información completa más adelante