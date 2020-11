No tengo nada que imputar a EPN; Zebadúa acusa a gente incorruptible: Robles

Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, aseguró que, como testigo colaborador ante la Fiscalía General de la República (FGR), no ratificará las acusaciones en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong, extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob), por presuntos actos de corrupción y cohecho.

En una llamada a Ciro Gómez Leyva, dada a conocer en Imagen Noticias, la exfuncionaria aseguró que, en su denuncia, Emilio Zebadúa, exoficial mayor en las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Territorial y Urbano cuando ella encabezó esas dependencias, "está acusando a gente incorruptible. Callarme sería avalar una gran injusticia".

Robles anunció a través de su abogado y más tarde a través de cuenta de Twitter, que se apegaría a la figura de testigo colaborador ante la Fiscalía General de la República para hablar sobre los presuntos actos de corrupción y cohecho de que se acusan a Peña Nieto, Osorio Chong y Luis Videgaray, entre otros.

"He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad"

Por su parte, el PRI se deslindó ayer de "cualquier hecho ilícito que involucre a funcionarios públicos"; además, rechazó que sus campañas electorales en los años 2012, 2015 y 2018 hayan utilizado "recursos ilegales provenientes de alguna actividad ilícita" y expresó su disposición a colaborar con la FGR.

Con información de Excélsior