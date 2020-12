No tenemos oposición muy fuerte: AMLO sobre diferencias con Alianza Federalista

"La verdad es que no tenemos una oposición muy fuerte", con esta afirmación el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a las diferencias que existen con los gobernadores que integran la Alianza Federalista.

"Además los conservadores han actuado por la vía pacífica, no ha habido violencia, entonces no hay nada que temer, tiene que haber oposición sino sería una dictadura, no había democracia", aseguró en el salón de Tesorería, en Palacio Nacional.

Durante la conferencia de este miércoles, López Obrador calificó de legítimo que haya gobernadores que estén en contra de su Gobierno, como es el caso del gobernador de Jalisco, de Nuevo León o el de Tamaulipas y, dijo, "es normal, es consustancial a la democracia".

Recalcó que mientras las diferencias se sigan manejando por la vía pacífica y en el marco de la Constitución será bienvenido el debate, de otra manera si tofos pensáramos igual "sería muy aburrida la vida, nos pasaríamos todo el tiempo bostezando".

Sobre el argumento de los gobernadores aliancistas del adeudo de las participaciones federales de parte del Gobierno Federal a sus entidades, el Presidente recordó en varias ocasiones los ha exhortado a que envíen una iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, ya que existe una fórmula y no se pueden otorgar más recursos de los establecidos en la ley.

El Mandatario aseguró que "no se puede gobernar a partir del chantaje", es decir, evitar la crítica hacia su gobierno para obtener beneficios.

"No se puede gobernar a partir del chantaje. ´Vamos a entendernos, ya no voy a criticar al Presidente, pero a ver, ¿cuántos recursos adicionales nos van a enviar?´ Lo que diga mi dedito", comentó.