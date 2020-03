No suspenderá México vuelos provenientes de Europa

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó que México cancele los vuelos a Europa ante la contingencia por el coronavirus Covid-19, como aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

No tenemos todavía una decisión, México no ha resuelto cancelar vuelos (...) Hoy no vamos a suspender ningún vuelo, mañana tampoco, pasado mañana tampoco. Quizás lo que quiso decir el presidente Trump fue que México y Estados Unidos están tomando acciones respecto por tener una política en común en los viajes, pero no tenemos una decisión", afirmó el canciller.

El canciller mexicano detalló que conversó con el secretario de Estado, Mike Pompeo, sobre la inquietud de que lleguen a México personas portadoras del virus provenientes de Europa, pero la posición del país es no suspender vuelos hasta que se analicen todas las posibilidades por parte del Consejo de Salubridad General, las Secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes.

Marcelo Ebrard informó que será a partir del primer minuto del sábado 21 de marzo que se cierren las fronteras terrestres entre México y Estados Unidos a los viajes no esenciales, es decir, aquellos que son de tipo recreativo o turístico, por treinta días con posibilidades a ampliarse.

Asimismo, dijo que todas las actividades de comercio y de economía bilateral no serán afectadas entre ambas naciones.