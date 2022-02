Este asciende a 19 millones de pesos y dijo que su nuera, Carolyn Adams, es quien tiene el dinero.

"En este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se les da contrato, ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno. Ni un contrato ni una recomendación, no somos iguales", indicó.

Dijo que se ha querido generar todo un "escándalo", equiparando las residencias donde ha vivido recientemente su hijo mayor con el caso de La Casa Blanca, cuando Enrique Peña Nieto adquirió una casa de siete millones de dólares a un contratista de su propio gobierno.

"Este fin de semana salió el escándalo de que un hijo mío, ya grande, ya casado. Queriendo equiparar, como diciendo son iguales, es lo mismo, dónde está la austeridad. Queriendo equipar, son iguales, dónde está la austeridad. Carmen Aristegui casi lo comparaba con la Casa Blanca".

