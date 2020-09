'No somos iguales' dice AMLO sobre cancelación de registro a México Libre

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se le puede responsabilizar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) no le haya otorgado el registro a México Libre, encabezado por Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala, porque "no somos iguales".

"Yo he procurado hacer de mi vida pública una línea recta y hay algo que se llama congruencia, y no me gusta la hipocresía en política, detesto a los políticos hipócritas... bueno, tampoco así, no los detesto, no me gustan, para suavizarlo", aseveró.

Aprovechó para reiterar la autonomía de los Poderes, haciendo referencia a su opinión respecto al nombramiento de la priísta Dulce María Sauri Riancho como presidenta de la Cámara de Diputados, pues indicó que está siendo muy cuidadoso para que no se piense que "hay línea" o se utilice la frase de "ya dijo el Presidente".

"Era solo opinión (...) yo no mando a decir las cosas, yo las digo, no tengo palomas mensajeras ni mucho menos halcones, entonces para que no me culpen".