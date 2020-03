"No se trata de pelear con el presidente", señala Ricardo Anaya ante contingencia

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya, señaló en redes sociales que no es momento de atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador, ni de protagonismos políticos ante el brote del coronavirus.

En un video, el panista señaló que la situación es más grave de lo que parece, tanto en términos de salud como económicos, por lo que pidió tomarla en serio.

Apuntó que es necesario aprender de los aciertos y de los errores cometidos por otros países que también combaten el Covid-19, así como confiar en los especialistas de salud en México.

"Este virus no distingue entre mujeres y hombres, no reconoce códigos postales o ideologías, no son tiempos de política, son tiempos de solidaridad. No son tiempos de dividir o polarizar, sino para unir, no es tiempo de pleitos entre políticos, eso nada va a resolver. No se trata de pelear con el presidente o con nuestros líderes democráticamente electos, pero sí de exigir seriedad", expresó.

Pidió que se eviten las compras de pánico, y que se dejen los equipos de protección personal para los médicos, enfermeras y especialistas que combaten la enfermedad.

Asimismo, recordó la importancia de cuidar a los adultos mayores.

"Algo muy importante, todos los que podamos quedémonos en nuestra casa para evitar que el contagio comunitario de acelere. Pero igual de importante es pensar en todos y todas aquellos que no podrán hacerlo, no por falta de voluntad, sino porque su responsabilidad se los exige o porque no tienen manera de subsistir sin salir".

Indicó que millones de empresas alrededor del mundo están cerrando a consecuencia del brote, ya sea de forma parcial o total, además se están registrando despidos, por lo que las remesas que envían las personas desde Estados Unidos se verán afectadas.