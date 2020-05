No se tolerarán actos de corrupción; SFP investigará compra de ventiladores

Al ser cuestionado durante la conferencia mañanera sobre si la compra a sobreprecio de ventiladores al hijo del director general de la CFE, Manuel Bartlett, de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social fue un acto de influyentísmo o amiguismo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) conforme a la investigación que realice deberá castigar a los funcionarios involucrados.

"Desde el inicio del gobierno dije que no iba a tolerar ningún acto de corrupción, ni siquiera de mi familia, que sólo me hacía cargo de mi hijo Jesús Ernesto porque es menor de edad, de modo que quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad tiene que ser investigado, sancionado, y no debe permitirse la impunidad", acentuó.

Aunque hizo hincapié en que el trasfondo del caso es debilitar a su gobierno, "les molesta mucho la transformación, ellos quisieran que continuara el mismo régimen de corrupción, de injusticia, de privilegios, eso es el fondo de todo".

Y es que con ironía señaló que esta información fue difundida por la Asociación Mexicanos a Favor de la Corrupción, "la de Claudio X. González, una persona muy honesta".

Cabe recordar que la Asociación Mexicanos Contra la Corrupción dio a conocer el viernes pasado que el IMSS compró 20 ventiladores para terapia intensiva, a 1.5 millones cada uno, a la empresa Cyber Robotics Solutions, de León Manuel Bartlett Álvarez.