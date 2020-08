'No se tolerará corrupción': AMLO sobre órdenes de aprehensión a 19 ex policias

Al Presidente Andrés Manuel López Obrador se le pidió su opinión respecto a las órdenes de aprehensión emitidas en contra de 19 ex mandos de la Policía Federal, incluido el exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez, a lo que respondió que "se está cumpliendo con la responsabilidad de no tolerar la corrupción, de no ser encubridores".

"La información que se tiene es que se hizo una investigación sobre los gastos de la Secretaría de Gobernación que tenían que ver con la Policía Federal, entonces se sacaba dinero en efectivo de bancos y no había comprobantes", añadió.

Comentó que a partir de esto se llevó a cabo una auditoría donde, incluso, intervino la Cámara de Diputados, y tras una investigación la Fiscalía General de la República hicieron la indagatoria que arrojó que no hay comprobantes sobre el manejo de estos fondos.

Aprovechó para reiterar que todos los servidores públicos tienen la instrucción de que, al conocer de un presunto delito, lo denuncien sea quien sea, porque la consigna es acabar con la corrupción.

"No es fácil, porque se fueron creando intereses, se fueron acostumbrando a vivir al amparo del poder público, el gobierno estaba convertido en comité al servicio de una minoría, no era un gobierno del pueblo, era un gobierno para el saqueo, para la corrupción.", indicó.

Cabe señalar que este lunes un juez federal giró órdenes de aprehensión en Orta Martínez, extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, y otros 18 exfuncionarios de la Policía Federal, por los delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer lavado de dinero, mediante millonarios desvíos de recursos del erario, delito que es considerado grave y para el cual se prevé la prisión preventiva oficiosa.