"No se reprimirán las protestas ni con la Policía ni con el Ejército", asegura AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que su gobierno no reprimirá las protestas por el Día Internacional de la Mujer ni con la Policía ni con el Ejército, mientras en el centro de la Ciudad de México se desplegó un operativo con más de 2 mil oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

"Nuestro gobierno no va a desatar nunca la represión, nunca se va a reprimir al pueblo de México. No se va a usar nunca a la Policía ni el Ejército para reprimir al pueblo", afirmó el mandatario en la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

López Obrador afirmó que la valla metálica que se colocó frente a Palacio Nacional y otros edificios históricos fue para "evitar la violencia" este 8 de marzo.

"No queremos que se lastime y se dañe a nadie, no queremos heridos, no queremos que nadie se afecte, tenemos que cuidar a las mujeres", apuntó.

Los muros de acero instalados frente a Palacio Nacional provocaron críticas entre la comunidad feminista, quienes reclamaron la misma protección para las mujeres que para los edificios del centro de la Ciudad de México.

Colectivos feministas intervinieron las vallas al pintar los nombres de las víctimas de feminicidio en México, colocaron flores moradas y el domingo proyectaron frases como "Un violador no será gobernador" y "México feminicida" en la fachada de Palacio Nacional.

"Tenemos que cuidar incluso a quienes vienen a protestar, aún de manera violenta porque imagínense que un petardo que una bomba molotov estalle", expresó el presidente de México.

Andrés Manuel López Obrador pidió a las mujeres que protesten de forma pacífica este 8 de marzo y no tirar bombas, usar martillos o incendiar.

"Antes no habían esas protestas, empezaron con nuestro gobierno porque valiéndose de un movimiento, justo noble, se aprovechan para lanzarse en contra del gobierno", expresó el mandatario.

López Obrador también dijo que "ya rompió el pacto", pero no el pacto patriarcal que le exigieron las feminista, sino "el pacto que había con la oligarquía".