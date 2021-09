No se permitirá que les roben a los campesinos de tierras para el CIIT

"Decirles a los campesinos que estén tranquilos, que no vamos a permitir que les roben, y que la obra es en beneficio de ellos, que no es para perjudicarlos", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a los campesinos a quienes les comprarán sus tierras para la construcción del Corredor Interoceánico.

"En el tramo de Tehuantepec a Salina Cruz hay una invasión al derecho de vía, familias humildes, pobres, que se establecieron en lo que es el derecho de vía, no estamos desalojándolos, ya dimos instrucciones, en un terreno de la secretaría de Marina para que tengan sus casas".

Sobre la denuncia por supuesto cobro de "moche" a los ejidatarios de parte del presidente municipal de San Blas Atempa, Oaxaca, Antonino Morales Toledo, y Rafael Marín Mollinedo, director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), el mandatario federal aseguró que no existe ninguna irregularidad en la adquisición de las tierras para los parques industriales del Corredor Transístmico, ya que el avalúo es hecho por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"No descalificó tu denuncia, pero puedo sostener que no existe ninguna irregularidad, porque los parques industriales, que son 10 que se están creando, se adquiere la tierra a través de un avalúo, que no hace Rafael Marín Mollinedo ni lo hace la Secretaria de Marina ni Comunicaciones, lo hace Hacienda, porque ese es el procedimiento y a partir de ahí se decide el precio de la tierra", explicó.

López Obrador salió a la defensa de Marín Mollinedo y lo describió como "un hombre honrado, incapaz de robar".

"Lo conozco desde hace 50 años, es de los iniciadores de nuestra lucha. No es un funcionario que me encontré en la administración pública o que lo conozco desde hace 10 o 15 años, no. Es mi paisano, es del pueblo de mi esposa, al finada Rocío, de Teapa, entonces no hay nada de esto".

A pesar de la confianza que le tiene a Marín Mollinedo, comentó pedirá se lleve a cabo una investigación para esclarecer dichos señalamientos.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo Federal reconoció la existencia de diversas denuncias sobre la presencia de "coyotes" en diversas obras en varios estados, quienes no tienen nada que ver con Rafael Marín Mollinedo ni con funcionarios públicos.

"Les voy a poner ejemplo, había coyotes en el aeropuerto de Texcoco, el nuevo aeropuerto estaba tomado por coyotes que cobraban cerros a los ejidatarios, porque se necesitaba a piedra, el tezontle, para el relleno del Lago de Texcoco, ¿quién los compraba? el coyote, ¿quién transportaba el material?, el coyote; ¿quién definía el precio?, el coyote; ¿a qué precio?, el coyote; ¿quién vendía el combustible a los transportistas?, el coyote. Lo quisieron hacer exactamente con el Aeropuerto Felipe Ángeles, nada más que dijimos: se acabó", relató.

El presidente dijo que, en el Istmo, sobre todo en Oaxaca, las empresas constructoras no podían llevar a cabo obras, porque tenían que dar "moche" a los líderes sindicales del transporte, "todo eso ya se terminó".