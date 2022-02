No se iniciarán más mega obras durante administración de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en diciembre de 2024 concluirá su administración sin dejar pendiente alguno, por lo que ya no se tiene previsto iniciar otra mega obra .

"No va haber pendientes, el propósito es terminar todo, por eso ya no se van a iniciar obras nuevas. Y no queremos endeudar al país, ya vamos a ir como vamos", dijo.

El Tren Maya avanza

Luego de su visita por la obra del Tren Maya este fin de semana, López Obrador sostuvo que se va avanzando conforme lo establecido, por lo que será inaugurado a finales del 2023.

