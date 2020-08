No se ha podido acabar con el 'bandidaje oficial': AMLO

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, aseguró que ya no hay corrupción arriba, pero no han podido acabar con el "bandidaje político", esto en referencia a los señalamientos hacia la presidenta municipal de Cancún, Quintana Roo, Mara Lezama, por actos de corrupción y por los delitos de extorsión en Álamo, Veracruz, derivados de la presunta relación del comandante de la policía de ese municipio con el crimen organizado.

"Estaba podrido, estaba lleno de corrupción, en los contratos de obras, en las compras, en los sobreprecios, en los lujos".

López Obrador aseguró que el gobierno está haciendo lo que le corresponde, por lo que la corrupción quedará erradicada, pero el ejemplo debe llegar a estados y a municipios.

"Y esto se logra si seda el ejemplo arriba. Si el presidente es corrupto, todos van a tener ese mal ejemplo; si el presidente es honesto, es distinto porque, repito, la corrupción no se da de abajo hacia arriba, se fomenta de arriba para abajo".

López Obrador indicó que están trabajando en erradicar la corrupción, pero también la impunidad.

"Hay países donde hay corrupción, pero no hay impunidad, hay países donde no hay ni corrupción ni impunidad y el problema que teníamos nosotros era que imperaba la corrupción y la impunidad, teníamos las dos cosas; entonces, ahora estamos combatiendo la corrupción y también que no haya impunidad".

Confío en que, en estos dos casos referidos, si hay pruebas contundentes los jueces no se atreverán a protegerlos.

"Repito, le tengo confianza al Fiscal General de la República, le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Están cambiando las cosas, la judicatura, el Consejo de la Judicatura está integrado por gente honesta, íntegras".

El Mandatario puso como ejemplo el caso de Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHM) está como coacusado de Lozoya en la compra-venta de la planta chatarra de Agronitrogenados por la que Pemex habría pagado por cerca de 500 millones de dólares, a quien un juez de Chiapas le concedió un amparo, argumentando que ya había prescrito el delito por el que se le acusaba, pero interviene el Consejo de la Judicatura y lo somete a proceso.

Señaló que en este sentido el primer párrafo de su Segundo Informe de Gobierno que, presentará mañana, estará dedicado a la corrupción.