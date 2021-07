no_se_contempla_aplicar_tercera_dosis_contra_covid-19:_amlo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que por el momento el Gobierno Federal no tiene contemplado aplicar una tercera dosis contra el Covid-19 como refuerzo para contener la pandemia.

"No sé está contemplando todavía lo de la tercera dosis, no se descarta, pero no está en el horizonte, todavía no definimos sobre eso, los encargados del Plan de Vacunación, están dedicados a que se cumpla con la meta de vacuna lo más pronto posible a todos los mexicanos mayores de 18 años", comentó durante la ronda de preguntas y respuestas.