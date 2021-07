No se aprobarán permisos que atenten contra el medio ambiente: AMLO

Esto luego de que en la sección de Quién es Quién en las Noticias Falsas se tocará el tema sobre la autorización de desarrollos inmobiliarios en la Sierra de San Miguelito en San Luis Potosí.

PUBLICIDAD

López Obrador dijo no conocer al empresario el empresario Carlos López Medina ni el desarrollo inmobiliario que se pretende construir en esa zona de San Luis Potosí.

"Sólo aclarar que yo no conozco el proyecto inmobiliario, no conozco al empresario".

"No vamos a dar ninguna concesión, ningún permiso que vaya en contra del medio ambiente y hasta el día de hoy no hemos actuado de esa manera y no lo vamos hacer, por convicción, no somos iguales".

PUBLICIDAD

En el salón de Tesorería, el Mandatario señaló que, por convicción personal, durante su gobierno no se otorgará ninguna concesión que vaya en contra del medio ambiente en ninguna zona del país

"Yo jamás he actuado en contra de la gente, en contra del medio ambiente, jamás, en toda mi vida y está claro de que no voy yo a afectar ninguna área natural que sea protegida formalmente o no", aseveró.

PUBLICIDAD

Subrayó que no hará lo mismo que hizo Vicente Fox, quien "destruyó el cerro de San Pedro por la minería", y los hechos hablarán por sí mismos.

"No voy yo a afectar ninguna aérea natural (...) No somos iguales y no se puede comparar a nuestro Gobierno con lo que hizo Vicente Fox de destruir el cerro de San Pedro por la minería, nosotros no hemos dado una concesión para la explotación minera [...] los hechos son los que van a hablar", indicó.

PUBLICIDAD

El Presidente señaló que sus opositores apuestan a que su gobierno sea igual que el de sus antecesores.

"El apostar a que todos son iguales, que es uno de los propósito que tienen nuestros opositores que todo es lo mismo, no funciona, no se ajusta a la realidad. Nosotros no vamos de ninguna manera afectar a nadie. Se frotan las manos nuestros opositores porque quisieran que actuamos igual como los anteriores, pero nosotros llegamos aquí para transformar para cambiar las cosas",

PUBLICIDAD

López Obrador aseveró que antes el Presidente de la República estaba para servir a grupos de intereses creados, ahora él representa al pueblo.

"Yo no represento al sector empresarial, a los inmobiliarios, a los potentados, yo represento al pueblo de México para eso me eligieron".

De manera categórica dijo que "el presidente de México no es un florero ni es un pelele de ningún grupo de interés creado. No estamos aquí para facilitar el saqueo, el robo, la corrupción, como era antes, es otra nuestra función".