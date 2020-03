No me voy a aislar como quieren los conservadores: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se encuentra bien de salud y que no se aislará en medio de la contingencia por el nuevo coronavirus.

"Los conservadores quieren que me aísle. Imagínense, no habría conducción o sí, habría conducción de ellos porque en política no hay vacíos de poder, los vacíos se llenan, y eso es lo que ellos quieren, quieren un vacío para que se apoderen ellos de la conducción política del país, de manera irresponsable", dijo desde un hotel en Culiacán. Sinaloa, donde afirmó se hospedó un paciente que dio positivo a COVID-19.

El mandatario aseguró que se tomó la temperatura dos veces este sábado, luego de que ayer el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien acudió a una conferencia junto a López Obrador en días pasados, diera positivo a la nueva cepa de coronavirus.

"Estoy muy bien y de buenas. Si hay calentura, si hay tos seca, malestar de cuerpo más allá de los natural porque con la edad duela y más cuando se trabaja 19 horas, si hay dificultad para respirar entonces si hay que hacerse la prueba, pero si no, para que alarmarnos", dijo.