'No me puedo mojar para salir en la foto' dice AMLO sobre visita a Tabasco

Sobre las reacciones que se generaron el fin de semana por su visita a Tabasco debido a las inundaciones que causó el desfogue de la presa Peñita y por las lluvias registradas en fechas recientes, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, señaló que no puede irse a mojar "nada más para salir en la foto", ya que eso lo pone en riesgo de enfermarse. Además, de que está haciendo lo que le corresponde y eso ayuda mucho más.

"Les digo a mis paisanos nada más me tomo la foto y me enfermo, ¿Qué se gana con eso?, O de que no guarde la sana distancia me enferme de COVID-19, pues tampoco", expresó.

Subrayó que todos los días está pendiente de lo que se vive en esos estados del sureste mexicano y, a través de su trabajo diario entrega su corazón, sus sentimientos, sus convicciones y su amor al pueblo que está en desgracia.

El fin de semana pasado, López Obrador visitó un albergue y una cocina comunitaria en Macuspana, Tabasco, así como sobrevoló en un helicóptero de las Fuerzas Armadas y realizó un recorrido por tierra a abordo de un camión de la Defensa Nacional por las zonas de mayor afectación, lo que causó fuertes críticas en las redes sociales.

Agregó que otra razón por la que no pudo estar con los afectados, de manera presencial, es precisamente por las medidas de prevención que se deben tener por la pandemia de Covid-19, las cuales limita la concentración de personas.

"Tengo que cuidarme. Esto es un mensaje para todos: tenemos que hacer actos, que nos organicemos bien, con poca gente, guardando la sana distancia", comentó.