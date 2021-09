No me estoy lavando las manos: AMLO sobre la derogación de la objeción de conciencia

Durante la conferencia de prensa de este martes, el mandatario federal dijo ser respetuoso de las diferentes opiniones que se generan alrededor del tema del aborto.

"Es un tema que desde hace un tiempo procuro no opinar. Respeto las decisiones que toman las instancias legales y no opino porque tengo que ser respetuoso de todos, de todos, de creyentes y de no creyentes, ese es mi papel principal en estos temas y no puedo opinar", dijo.

López Obrador dijo que además debe respetar la independencia del Poder Judicial, en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre todo, en "un asunto que produce mucha polémica, mucha controversia, es un tema que confronta".

"Ese es mi papel principal en estos temas", comentó.

Respecto a la reformar que deben sufrir los poderes, específicamente el Judicial, subrayó "con todo respeto, no han iniciado un proceso de purificación, de reforma, de limpia, que urge llevar a cabo en ese Poder".

Limpia en el Poder Judicial

El mandatario dijo que en fechas recientes la SCJN autorizó la devolución de mil millones de pesos a un contribuyente que ganó un juicio.

"Imagínense, que se devuelva mil millones de pesos; me duele hasta el alma, hasta lo más profundo, a una contribuyente por un juicio. ¿Qué, no pudieron plantear que se repusiera el procedimiento, que se revisara a fondo? ¿Por qué en estos casos no actúan con cuidado?", cuestionó.

Reiteró que los jueces siguen amparándose en el derecho para no impartir justicia.

"Ellos deberían de estar pensando siempre en la justicia. Es un tema que debe de tratarse, en efecto, porque no piensan en la gente, no piensan en el pueblo y mucho menos en los pobres, en el pueblo raso, es una élite. Eso viene del tiempo atrás, del régimen de corrupción", subrayó.

Por lo que insistió en que debe darse una reforma a fondo, dejando a un lado las concesiones que entregaban los partidos políticos para mantener el régimen de privilegios, pero sin la intervención del Poder Ejecutivo, "ellos mismos".

"Yo pienso que los mismos miembros del Poder Judicial deberían de tomar la bandera de la reforma, de la moralización del Poder Judicial. No escucho jueces, no se agrupan para eso, se agrupan para defender sus canonjías", argumentó.

El jefe del Ejecutivo dijo que, a pesar de haber propuesto a tres integrantes del Consejo de la Judicatura, entre ellos a Bernardo Bátiz Vázquez, "no los escucho, no sé nada de ellos".

Así que aprovechó para hacer un llamado a los consejeros a que denuncien los actos de corrupción existentes.

¿Se equivocó?, le preguntaron.

"No, es que a lo mejor en ese ambiente los adormecen. Entonces, necesitan denunciar, necesitan combatir la corrupción", respondió.

" Ahora que hubo esta resolución de que el pueblo de México, con dinero del pueblo, con dinero del presupuesto, porque el presupuesto es dinero del pueblo, paguemos mil millones, porque ellos, los de la Consejería de la Judicatura, uno, no salió a decir nada. ¿Qué, no les corresponde, hay que cuidar las formas? Entonces, eso lo tenemos que seguir planteando para que no haya abusos", insistió.