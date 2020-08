'No me corresponde'; AMLO sobre Cabeza de Vaca y nexos delincuenciales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que en la reunión del próximo viernes con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, vaya a abordar el tema del video que se difundió ayer en donde presuntamente se le liga con el narcotráfico, pues señaló que no le corresponde.

"No, porque no me corresponde (...) esto cae en la esfera de competencia de la Fiscalía, no es el Poder Ejecutivo, no corresponde al presidente, son denuncias que se presentan al Ministerio Público y es la Fiscalía la encargada de resolver".

Enfatizó que es importante que se "internalice" la idea de que ya no es el Presidente el que da las ordenes. Señaló que en este caso es la Fiscalía la que debe tomar las investigaciones y aclarar el asunto, pues a diferencia del pasado el poder Ejecutivo ya no es el que manda sobre todas las instituciones.

"Ya no es como era antes, que se respetaba en la forma la Constitución, pero se violaba en el fondo. Se hablaba de tres poderes, división y equilibrio de poderes, independencia de poderes, pero el presidente era el que mandaba, tenía en la red, en el teléfono rojo, comunicación hasta con el presidente de la Suprema Corte de Justicia".

López Obrador dijo que prueba de ello es que tiene seis meses que no habla con el fiscal Alejandro Gertz Manero, mismo tiempo de no ver al presidente de la Suprema Corte de Justicia.

"Es algo distinto, estamos en el terreno de lo inédito, no era así, esto es parte de la transformación.

Entonces, estamos iniciando el establecimiento de una auténtica democracia, todos estos cambios son muy importantes", reiteró.

Nuevamente refrendó su confianza hacia el Fiscal General de la República "el Fiscal ahora, Alejandro Gertz, tiene una encomienda importantísima. Además de las facultades que le otorga la ley, se tiene en este caso la garantía de que él es un hombre recto, íntegro. No va, estoy seguro, a simular ni va a dejarse manipular por nadie, es un hombre con criterio que va a tener la arrogancia, tiene la arrogancia de sentirse libre, completamente libre".

Finalizó diciendo que los asuntos que lleva la FGR se están con responsabilidad y que con la encomienda de que sea por el bien del país, "son cambios buenos para limpiar al país de corrupción, para acabar con la impunidad, que eso estaba destruyendo a México".