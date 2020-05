'No lo veo adecuado' dice AMLO sobre propuesta de acceder a patrimonios fiscales

Al Presidente Andrés Manuel López no le pareció correcta la propuesta de Morena para que el INEGI tenga información del patrimonio fiscal de los ciudadanos.

"La obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos, nosotros sí estamos obligados a dar a conocer nuestros patrimonios. Por eso no considero conveniente esa propuesta".

Mencionó que el gobierno debe ayudar a que la mayoría de los mexicanos vaya ascendiendo en la escala social y así borrar la línea de la desigualdad y, sobre todo, evitar los negocios ilícitos y la corrupción.

"La desigualdad se produce en México o se producía en México por la corrupción. La corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social. Si no hay corrupción, no va a haber desigualdad y no va a haber esa acumulación cuantiosa de recursos en pocas manos, mientras la mayoría carece hasta de lo más indispensable. Pero no es dando a conocer o exigiendo que las personas estén obligadas a decir cuánto tienen, eso no lo veo adecuado", manifestó.

Dijo estar convencido de que se debe de buscar una sociedad más justa, más igualitaria, en la que no haya derroche, que no haya ostentación, "que se le baja al consumismo, a las extravagancias, que se disminuya la frivolidad y que México sea un ejemplo de austeridad, de sobriedad, de fraternidad y no de consumo de artículos de lujo, extravagantes".