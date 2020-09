'No le quiso entrar', responde AMLO a renuncia de Cárdenas al INDEP

Tras darse a conocer que dentro de los motivos que orillaron a Jaime Cárdenas a renunciar como director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado estaban irregularidades administrativas, manipulación en las subastas electrónicas e influyentismo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que "no le quiso entrar" y que ahora Ernesto Prieto, el nuevo titular, deberá "limpiar".

"Por miedo y falta de ganas de querer luchar contra la corrupción", recalcó.

Reiteró que para ser servidor público se requieren ganas, convicciones y no rendirse.

"Ayer hablábamos que, para ser servidor público, sobre todo en un proceso de transformación, pues se requieren ganas, para todo en la vida se necesitan ganas, convicciones y arrojo, y no rendirnos".

Señaló que al ver que hay funcionarios con ese ánimo, la situación se complica, pues "cómo podríamos enfrentar crisis económica, siempre hay que echarse para adelante, lo difícil se resuelve, lo imposible se intenta, nada de que está muy difícil".

Destacó que el objetivo de su gobierno es la transformación del país por lo que se debe limpiar de corrupción y esta tarea no es sencilla, "es que está de buen tamaño el animal, no es un día de campo, no son tamalitos de chipilín, por eso les decía que parte de la crisis es una decadencia".

Dijo que el neoliberalismo no sólo provocó crisis en el ámbito económico, político y de bienestar social, sino que acabó con "cuadros" para el servicio público, dejando a un lado personas con ideales y principios, pero se jactó de estar rodeados por aquellas que, con entusiasmo, están participando en la transformación del país.