No la conozco: AMLO sobre contratista con millonarios arreglos con la 4T

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en su administración no hay "hijos predilectos" en referencia a Yazmín Adriana Bolaños López, quien es señalada de haber recibido más de 40 millones de pesos por 10 contratos por adjudicación directa, que tienen que ver con la organización de diversos eventos presidenciales, como el del Grito de Independencia.

Dijo no tener el gusto de conocerla y se comprometió a dar un informe del por qué le fueron entregados dichos contratos.

"No tengo el gusto de conocerla, sobre por qué se le entregan a ella los contratos, a ver si se da un informe (...) debe de haber una justificación para darle los contratos".

Entonces no es una especie de contratista de Presidencia, se le preguntó al jefe del Ejecutivo Federal, a lo que respondió:

"No, aquí no hay hijos predilectos del régimen. No es como antes, no existe eso, nosotros tenemos principios".

De acuerdo a una investigación periodística de un diario de circulación nacional, Bolaños López también tiene contratos con la Secretaría de Salud, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, así como con diversos gobiernos de extracción morenista, entre los que destacan el de la Ciudad de México y el de la alcaldía Cuauhtémoc, encabezados Claudia Sheinbaum y por el tabasqueño Néstor Núñez, respectivamente.