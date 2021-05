No intervendrá AMLO en elección de candidatos a gubernatura de Guerrero

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, aseguró no intervenir en la elección de candidatos a la gubernatura de Guerrero y Michoacán, tras cuestionarle la visita de Mario Delgado, dirigente de Morena, a Palacio Nacional.

Dijo no saber qué temas abordó Delgado Carillo con el consejero jurídico, Julio Scherer, "no sé, son cosas que atienden los partidos, nosotros no intervenimos".

Reiteró que la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el retiro de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón al gobierno de Guerrero y Michoacán, respectivamente, fue un golpe a la democracia al dejarlos fuera de la contienda electoral, por eso es partidario a que sea la gente quién decida quienes van a ser sus representantes.

"Lo que hace el Tribunal es ratificar lo que resolvió el INE, o sea, abdica, renuncia a su sentencia original, suena de lo más ilógico, suena a influyentismo".

El jefe del Ejecutivo insistió en que el TEPJF y el Instituto Nacional Electoral (INE) están al servicio del partido conservador y es todo un acto de provocación.

"Sin embargo, hay que cumplir con la resolución y no caer en la provocación, porque es como una pedrada, es un golpe, un atentado, esperando que haya confrontación y acusar de ser violento", dijo.

López Obrador señaló que Salgado Macedonio y Morón "se quedan en un estado de indefensión, es una violación constitucional, violación a sus derechos. Podrían ir a instancias internacionales y estoy seguro que les darían la razón, pero ¿cuánto lleva ese trámite?, un año y ni siquiera es vinculatorio".

Apuntó que estos casos deben revisarse para aplicar una serie de reformas, ya que al ser un asunto constitucional, puede intervenir hasta la Corte y hacer uso del derecho de amparo de los afectados.

Sobre quiénes van a ser los candidatos sustitutos en Michoacán y Guerrero, el Mandatario dijo que "tampoco les van a gustar. No quieren que haya democracia. Están al servicio del partido conservador", aunque aclaró que en ese tema no se involucrará, ya que es una decisión de los partidos políticos, en este caso de Morena, "yo lo que defiendo es la democracia, eso es lo que defiendo".