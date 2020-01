No hay ningún error en negociación del T-MEC: Jesús Seade

No hay ningún error garrafal, ni me chamaquearon en la negociación del T-MEC, aseguró el doctor Jesús Seade, subsecretario y negociador comercial para América del Norte.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el funcionario explicó que en Estados Unidos la ratificación se lleva a cabo virtiendo lo comprometido, el tratado, en una ley de implementación, donde incluyeron toda la estructura para darle seguimiento al tratado que incluye el nombramiento de hasta cinco agregados que primero tiene qué aprobar nuestro país.

Explicó que los agregados laborales son y serán para apoyar a la secretaría del Trabajo, elaborar informes, etc., no son inspectores y en momento en que empiecen a comportarse como uno deberán dejar el país, enfatizó. "Esto de los agregados es una cosa de menor importancia dada la aclaración que hemos recibido; el tema es que no aceptamos inspectores y ellos aceptaron que no aceptamos inspectores, está acordado", señaló.

Finalmente, Jesús Seade consideró que el resultado de la negociación fue totalmente favorable a México comparado con cualquier expectativa que se pudo tener en meses anteriores.

http://wradio.com.mx/programa/2019/12/18/el_weso/1576639259_824769.html